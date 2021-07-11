Поджог считается основной версией лесного пожара в Тольятти

Об этом Интерфаку сообщили в МЧС по Самарской области. Как Сообщил ранее в соцсетях глава администрации Тольятти Николай Ренц, пожар начался недалеко от грунтовой дороги, откуда огонь перекинулся на другие участки. Следствию предстоит изучить данные камер видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Пока в городе действует режим ЧС. Площадь, пройденная огнем, составила 152 га. Сегодня во второй половине дня удалось локализовать все очаги возгорания. Полная ликвидация пожара, по словам Ренца, потребует около полутора суток.
2021-07-11T19:34:45+03:00
2021-07-11T19:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 11 июля 2021
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