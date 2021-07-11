Поджог считается основной версией лесного пожара в Тольятти

Об этом Интерфаку сообщили в МЧС по Самарской области. Как Сообщил ранее в соцсетях глава администрации Тольятти Николай Ренц, пожар начался недалеко от грунтовой дороги, откуда огонь перекинулся на другие участки. Следствию предстоит изучить данные камер видеонаблюдения, которые расставлены по лесу. Пока в городе действует режим ЧС. Площадь, пройденная огнем, составила 152 га. Сегодня во второй половине дня удалось локализовать все очаги возгорания. Полная ликвидация пожара, по словам Ренца, потребует около полутора суток.