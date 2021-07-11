Космолет Unity компании Virgin Galactic с ее основателем на борту благополучно вернулся на Землю

Космолет Unity компании Virgin Galactic с ее основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту благополучно вернулся на Землю после суборбитального полета. Аппарат смог подняться на высоту 92 км, где экипаж корабля из шести человек на несколько минут смог испытать состояние невесомости. После этого Unity вновь вошел в плотные слои атмосферы и совершил посадку в космопорту Америка в штате Нью Мексико. Общая продолжительность полета составила около часа.