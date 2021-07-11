Сегодня состоится решающий матч ЧЕ и по футболу

В финале сыграют сборные Италии и Англии. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22:00. Премьер-министр Великобритании поддержал футбольную сборную Англии на Евро-2020. Борис Джонсон уверен в успехе английских спортсменов. Кроме Джонсона, сборную Англии поддержали королева Елизавета II и голливудский актер Том Круз.
2021-07-11T19:06:19+03:00
2021-07-11T19:06:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:06, 11 июля 2021
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