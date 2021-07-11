Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном успешно завершил суборбитальный полет и уже приземлился

Вместе с миллиардером на нижней границе космоса побывала команда из двух пилотов и четырех специалистов. Ракетоплан был поднят в воздух с помощью самолета-носителя, отстыковался от него на высоте 15 км, включил собственный двигатель и вышел на околокосмическую высоту. Подъем на суборбиту занял менее часа. Около четырех минут Брэнсон и его товарищи находились в невесомости.