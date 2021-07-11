В России третий день подряд выявили более 25 тыс. заразившихся COVID-19

По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в стране из-за COVID-19 скончались 749 человек. В Москве выявлено минимальное количество новых заболевших за месяц — 5410 случаев. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пик пандемии в Москве уже пройден, но число пациентов с тяжелым течением COVID-19 остается большим — около 1700 в день.