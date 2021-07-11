Все очаги крупного лесного пожара в Тольятти локализованы

Об этом у себя в Инстаграме сообщил глава городского округа Николай Ренц. На полную ликвидацию пожара, по его словам, потребуется еще около полутора суток. Общая площадь возгорания превышает 152 га. В Тольятти объявлен режим ЧС. К тушению привлечен самолет-амфибия Бе-200.