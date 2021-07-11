Все очаги крупного лесного пожара в Тольятти локализованы

Об этом у себя в Инстаграме сообщил глава городского округа Николай Ренц. На полную ликвидацию пожара, по его словам, потребуется еще около полутора суток. Общая площадь возгорания превышает 152 га. В Тольятти объявлен режим ЧС. К тушению привлечен самолет-амфибия Бе-200.
2021-07-11T18:34:39+03:00
2021-07-11T18:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 11 июля 2021
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