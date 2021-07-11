Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном на борту достиг границы космоса

Компания Virgin Galactic успешно запустила суборбитальный корабль Unity с экипажем из четырех человек с владельцем компании миллиардером Ричардом Брэнсоном во главе. Корабль стартовал с первого частного космодрома США в Нью-Мехико. По технологии Virgin Galactic Unity поднялся в воздух на самолете-носителе, после отстыковки от самолета крабля на собственной тяге вышел на суборбитальную траекторию. По достижении заданной высоты он совершит горизонтальную посадку. Полет Virgin Galactic опередил на 9 дней аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin другого миллиардера Джеффа Безоса
2021-07-11T18:34:16+03:00
2021-07-11T18:38:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:34, 11 июля 2021
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