Космолет Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном на борту достиг границы космоса

Компания Virgin Galactic успешно запустила суборбитальный корабль Unity с экипажем из четырех человек с владельцем компании миллиардером Ричардом Брэнсоном во главе. Корабль стартовал с первого частного космодрома США в Нью-Мехико. По технологии Virgin Galactic Unity поднялся в воздух на самолете-носителе, после отстыковки от самолета крабля на собственной тяге вышел на суборбитальную траекторию. По достижении заданной высоты он совершит горизонтальную посадку. Полет Virgin Galactic опередил на 9 дней аналогичный запуск конкурентов из Blue Origin другого миллиардера Джеффа Безоса