В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бразилии

Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:0. Это первая за последние 28 лет победа сборной Аргентины на Кубке Америки, а также первый трофей в составе сборной Аргентины для Лионеля Месси. Отпраздновать победу на улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи аргентинцев.
2021-07-11T18:11:14+03:00
2021-07-11T18:11:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:11, 11 июля 2021
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