В финальном матче Кубка Америки сборная Аргентины по футболу обыграла команду Бразилии

Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:0. Это первая за последние 28 лет победа сборной Аргентины на Кубке Америки, а также первый трофей в составе сборной Аргентины для Лионеля Месси. Отпраздновать победу на улицы Буэнос-Айреса вышли тысячи аргентинцев.