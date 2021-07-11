Уголовное дело возбудили против москвички, которую полицейские в конце июня выволокли из МФЦ за отказ надеть маску

Пострадавшую от грубых действий силовиков обвинили в применении насилия в отношении них.

На допрос Валентину Муженскую вызвали 23 июля. Об уголовном деле против неё Новой газете рассказал источник, знакомый с ходом расследования и подтвердил адвокат Олег Ярошик. В детали он вдаваться не стал. Видео, на котором москвичке жестко заламывают руки за спину, а потом волокут в наручниках по коридору многофункционального центра на улице Куусинена обошло интернет. Инцидент произошёл в конце июня.

Очевидец, которая снимала действия силовиков говорит им, что женщина без сознания. Несмотря на это её выволокли на улицу и погрузили в полицейскую машину. Несколько часов продержали в ОВД, угрожали арестом. Поводом для задержания по словам Муженской стал то, что она на время сняла маску в центре госуслуг Москвы из-за проблем с сердцем. Москвичка рассказала в эфире телеканала Дождь, что после инцидента подала жалобы в МВД и СК на грубо задержавших её полицейских.

До сих пор неизвестны личности полицейских, которые обращались с посетительницей так будто она преступница. В МВД позже сказали, что задержанная ударила полицейского, а второго укусила.

Версию полиции пострадавшая москвичка отрицает. Она намерена добиваться возбуждения дела против полицейских и установления их личностей.