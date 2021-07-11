Корабль компании Virgin Galactic с миллиардером Брэнсоном на борту стартовал с космодрома в штате Нью-Мехико

Корабль Unity, на борту которого находится британский миллиардер Ричард Брэнсон и еще четыре члена экипажа, стартовал на границу открытого космоса со взлетно-посадочной полосы в штате Нью-Мексико.

Старт корабля перенесли на полтора часа по погодным условиям. В команде Брэнсона бывшая сотрудница НАСА Бетт Мозес, индианка Сырыша Бандла и инженер Колин Беннет. Самолет-носитель поднимет Unity на 15 километра над Землей, затем корабль включит свой двигатель с тем, чтобы взлететь до отметки 88 километров и вернуться назад. В течении 4 минут Брэнсон и его товарищи пробудут в состоянии невесомости, что не делает этот полет полноценным. Ученые проводят границу космоса на высоте 100 километров, которую аппарат не преодолеет. Это дает возможность основателю «Амазон», самому богатому человеку планеты Джефу Безосу спорить с конкурентом за право приоритета. Сам он стартует через 9 дней и его корабль заветную отметку преодолеет, но конкурент все же будет первым, хоть и с оговорками.

В планах конкурентов регулярные рейсы для космических туристов. Предполагается, что билет в космос может стоить до 250 тысяч долларов.