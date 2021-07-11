Сегодня состоится решающий матч ЧЕ по футболу

В финале сыграют сборные Италии и Англии. Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22:00. Если у Италии есть одна победа на континентальных первенствах — в 1968 году, то для британцев это будет первый финал Евро в истории. Успеха сборной Англии уже пожелала королева Елизавета II.

Защитник и капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини сказал, что обе команды должны быть спокойны перед таким важным матчем: «Такие матчи, как этот, могут никогда не повториться в карьере, и даже до полуфинала наш тренер пытался смягчить ситуацию, чтобы снять с нас давление, ведь возникает много напряжения, когда вы участвуете в таких играх. Мы прекрасно понимаем важность, нет необходимости на это указывать. Но мы должны пытаться контролировать этот вихрь эмоций, который окружает команды, выходящие в финал. Это относится и к нам, и к Англии, это нормальное явление». Кьеллини добавил, что итальянцы выложатся на максимум, чтобы выиграть, и команда должна быть безупречной до мельчайших деталей.