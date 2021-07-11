Из-за добычи россыпного золота в Сибири оказались загрязнены около полутора тыс. км рек

Эксперты Всемирного фонда дикой природы только за последний месяц выявили 30 фактов таких загрязнений. Как передает РБК, проблемы экологам удалось обнаружить благодаря спутниковым снимкам. Лидером по загрязнению рек стал Красноярский край — 14 случаев на общей протяженности 816 км.