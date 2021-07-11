В Тбилиси умер телеоператор Лексо Лашкарава, которого избили во время акции против ЛГБТ

Как сообщается на сайте телеканала «ТВ Пирвели», тело оператора найдено в его квартире. Точная причина смерти не называется. Ранее на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. Протестующие выступили резко против проведения шествия и забросали репортеров камнями и бутылками.