В Тбилиси умер телеоператор Лексо Лашкарава, которого избили во время акции против ЛГБТ

Как сообщается на сайте телеканала «ТВ Пирвели», тело оператора найдено в его квартире. Точная причина смерти не называется. Ранее на акции против «Марша достоинства», запланированной ЛГБТ-активистами на 5 июля в Тбилиси, пострадали более 50 журналистов. Протестующие выступили резко против проведения шествия и забросали репортеров камнями и бутылками.
2021-07-11T17:31:52+03:00
2021-07-11T17:32:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 11 июля 2021
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