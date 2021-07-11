Представители 11 политических партий подали документы в Центризбирком, чтобы получить право участвовать в выборах в ГД

Представители 11 политических партий подали документы в Центризбирком, чтобы получить право участвовать в выборах в Государственную Думу. У некоторых объединений обнаружились проблемы.

Всего в федеральных списках более 3 тысяч кандидатов. Почти 2000 будут оспаривать места в парламенте по одномандатным округам и еще 122 человека идут на выборы как самовыдвиженцы. Об этом на заседании ЦИК заявила его председатель Элла Памфилова, которую цитирует ТАСС. Сегодня в Центризбиркоме заверили списки Единой России, КПРФ и партии «Справедливая Россия – за правду». У экспертов остался рад вопросов к представителям Коммунистов России, и в куда больше степени к партии Новые Люди, где более ста кандидатов представили небесспорные данные. У левых таких всего четверо. Наиболее часто встречающиеся претензии – отсутствие сведений по зарубежному имуществу, активам ближайших родственников или технические ошибки, вроде неправильно указанного ИНН. Впрочем, как отметил член ЦИК Евгений Шевченко, эти недочеты устранимы.

Выборы в Госцдарственную Дума пройдут в течении 3 дней с 17 про 19 сентября.