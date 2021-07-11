В отношении москвички, которую полицейские выволокли из здания МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело

В отношении москвички, которую в конце июня сотрудники полиции выволокли из здания МФЦ за отказ надеть маску, возбудили уголовное дело. Как пишет Новая газета, Валентину Муженскую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Эту информацию, не вдаваясь в подробности, изданию подтвердил адвокат задержанной Олег Ярошик. По сведениям данным «Новой газеты», Муженская должна явиться на допрос 23 июля.

Вице-президент российского подразделения международного комитета защиты прав человека Иван Мельников считает, что с возбуждением уголовного дела в отношении Валентины Мужевской полиция пытается покрывать нарушение закона своими сотрудниками. Такое мнение Иван Мельников высказал «Эху Москвы». «Сейчас полицейские пытаются возбудить на нее уголовное дело – это логично и понятно. Они пытаются таким образом попытаться сделать виноватой ее и снять вину со своих сотрудников. Ранее я направлял прокурору Москвы в связи с этими необоснованными действиями сотрудников полиции, превышением ими служебных полномочий. Я надеюсь, что сотрудники прокуратуры проведут проверку в том числе в отношении тех, кто такое уголовное дело возбуждает. К сожалению, это практика у нас такая, зачастую по отношению к задержанным, к которым применена необоснованно физическая сила, пытки, избиения. Сотрудники полиции пытаются таким образом уйти от ответственности», — сказал он.

Судя по видеозаписи, которую сделали очевидцы, когда Муженскую полицейские пытались вывести из помещения, они заломили ей руки, женщина стала кричать, затем потеряла сознание от боли. Один из полицейских выволок ее на улицу и затащил в патрульную машину. В полиции утверждают, что женщина вела себя агрессивно, несколько раз ударила по ноге сотрудника и укусила второго силовика. В полиции на неё составили протокол.