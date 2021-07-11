Досрочные выборы в парламент Молдавии состоялись — в них уже приняли участие более одной трети избирателей. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК республики.

Роспуск парламента был спровоцирован президентом страны Майей Санду, которая стремится сформировать прозападное правительство и получить контроль над законодательным органом с помощью Партии действия и солидарности. Их главным оппонентом выступает Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. Первые предварительные итоги голосования ЦИК планирует объявить через пару часов после закрытия в 9 вечера избирательных участков.