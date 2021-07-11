Z Архив новостей новости
5 2 6 1042
16:35, 11 июля 2021

Virgin Galactic перенесла по погодным условиям первый испытательный суборбитальный полет своего корабля Unity

Компания Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона перенесла по погодным условиям первый испытательный суборбитальный полет своего корабля Unity. Изначально старт был запланирован на 16:00 мск, теперь он ожидается в 17:30. Вместе с миллиардером в космический полет отправится команда из двух пилотов и четырех специалистов. Планируется, что ракетоплан поднимется в воздух с помощью самолета-носителя, отстыкуется на высоте 15 км, включит собственный двигатель и выйдет на околокосмическую высоту. Полет, предположительно, продлится 2,5 часа. Онлайн-трансляция будет вестись на Youtube-канале компании Virgin Galactic.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Интервью 2021

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский председатель федерального политкомитета партии «Яблоко»

Это популизм, который ведет к тому, что в стране появляются новые и новые уголовные дела. Вот из-за того, что их дурачат. Так вот, я говорю: дорогие, уважаемые сторонники Алексея Навального, это ваше право, но мы вот эту всю политику проводить не будем…

5 214 6 31404 09.07
#слушать 47:51 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Особое мнение

Александр Проханов гость: Александр Проханов публицист, писатель

Этому потоку диффамации, этой русофобии противопоставляется концепция патриотизма. Мы должны поверить, что мы живем в восхитительной стране, с потрясающим народом, самым трудолюбивым, самым терпеливым…

5 88 6 13336 06.07
#слушать 35:26 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

В лучших традициях королевской пропаганды Жду взрыва возмущённых голосов в США, ФРГ, Франции, Нидерландах и, конечно, Прибалтике под слоганом «В Британии душат свободу»...

5 186 6 28386 06.07
Блоги

+ Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Григорий Явлинский: Те, кто хочет голосовать за Навального, за «Яблоко» голосовать не надо Политик сказал, что «Яблоко» — не трамвай по доставке и не такси…

5 390 6 59842 08.07
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 159 6 28955 04.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Наелись контрсанкций За контрсанкциями стоит сила инерции. Наверное, эмоции. Но, по существу, в них нет практического смысла. Это был неудачный государственный эксперимент…

5 95 6 17392 08.07
Блоги

Аркадий Бабченко журналист

В Афганистане, в Черном тюльпане Что мне нравится во Владимире Владимировиче — так это его стратегический гений. Способность просчитывать последствия на десятилетия вперед! На сто тыщ мильонов шагов. Ну или хотя бы на два…

5 118 6 23067 13:52
Блоги

Борис Титов Председатель Партии Роста

Партия Роста: зачем всё это? Так стоит ли тратить деньги, время, нервы и даже терять репутацию, когда результат совершенно непредсказуем? Есть ли смысл участвовать в выборах, когда выборы – это уже не совсем выборы? Мы решили, что есть…

5 33 6 6672 07.07
Новости

В отношении жительницы Москвы которую полицейский выволок из МФЦ, завели уголовное дело Ранее в МВД утверждали, что она напала на сотрудников ведомства

5 42 6 9398
Блоги

Самсон Шоладеми политолог

Григорий Явлинский обнуляет «Яблоко» Как черт ладана — боится, чем вдруг «Умное голосование» поддержит кого-то из его подопечных…

5 23 6 5267 10.07
Блоги

Артём Дзюба: Это наша общая вина и ответственность Станислав Саламович, спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО…

5 63 6 15926 09.07
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

О Вкусвилле, Тбилиси и обыкновенных людях Всегда будут социальные инженеры из зарубежных спецслужб, которые используют полярность мнений для организации протестов и диверсионной работы в чужих странах. Их KPI — количество спровоцированных гражданских войн…

5 30 6 7599 07.07
Блоги

Юрий Самодуров правозащитник, бывший директор Музея и общественного центра им. А. Д. Сахарова (власти считают иноагентом)

Это не о голосовании, а о Явлинском Отныне Явлинский для меня перешёл за черту аморального человека как бы он ни был умен и как бы ни были привлекательны программы Яблока, которые он разрабатывал…

5 22 6 5728 10.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом О замене депутатов Госдумы искусственным интеллектом Данные результаты опросов – это не столько доверие искусственному интеллекту, сколько недоверие депутатам…

5 62 6 16164 06.07
8читать ;смотреть
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Интересно, как распорядится Кремль нефтедолларовым дождём С точки зрения цен на нефть и газ, 2021 год оказался на редкость благоприятным для России. На фоне возросшего спроса на газ в Европе и роста цен, России удалось продвинуться в вопросе завершения строительства проекта «Северный поток-2»...

5 26 6 7003 10.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ну вот и всё Зная бюрократию немцев, зная бюрократию ОЗХО, представить себе такое можно только в одном случае: все было разыграно заранее…

5 323 6 90326 10.07

Популярное за неделю

Новости

Байден позвонил Путину и сделал предупреждение, что США предпримут действия в ответ на российские хакерские атаки За менее чем через месяц после саммита Байдена и Путина в Женеве российские хакеры совершили две серьезные атаки на США…

5 6 6 271670
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Шприцеметатель в зоопарках используют для усыпления спятивших носорогов. Но это можно использовать и с москвичами тоже, устраивая на них ночные сафари. Употребить для вакцинации уклонистов…

5 45 6 81948 07.07
#слушать 53:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вы рады, что Станислава Черчесова уволили с поста тренера сборной по футболу?
5 27 6 9558 08.07
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Колоться и умирать В России официально около ста заражений на сто тысяч за неделю. Но в Германии этому никто не верит…

5 165 6 423956 09.07
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Будущее России, война с Китаем, 25-я линия Путина, морковь… Будущее России, война с Китаем, 25-я линия Путина, морковь… Никаких других целей, кроме половины России, у Китая нет и быть не может. Ничего личного. Простая география…

5 69 6 70505 04.07
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9183651
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4961910

Сегодня в эфире