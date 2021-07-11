Virgin Galactic перенесла по погодным условиям первый испытательный суборбитальный полет своего корабля Unity

Компания Virgin Galactic британского бизнесмена Ричарда Брэнсона перенесла по погодным условиям первый испытательный суборбитальный полет своего корабля Unity. Изначально старт был запланирован на 16:00 мск, теперь он ожидается в 17:30. Вместе с миллиардером в космический полет отправится команда из двух пилотов и четырех специалистов. Планируется, что ракетоплан поднимется в воздух с помощью самолета-носителя, отстыкуется на высоте 15 км, включит собственный двигатель и выйдет на околокосмическую высоту. Полет, предположительно, продлится 2,5 часа. Онлайн-трансляция будет вестись на Youtube-канале компании Virgin Galactic.