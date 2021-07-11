Огромные очереди не только на вылет, но и на прилет образовались в московском аэропорту Шереметьево

Об этом РИА Новости сообщила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова. Задержки, по ее словам, связаны с проверкой документов на коронавирус у пассажиров авиаузла. На фото и видео появившихся в интернете видно, что в терминале у пунктов погранконтроля в зоне прилета заполнен весь холл. Работают практически все кабинки пропуска приезжающих. А в зале вылета очереди на регистрацию длиннее обычного. Накануне руководство аэропорта рекомендовало пассажирам приезжать на регистрацию заблаговременно.
2021-07-11T16:34:39+03:00
2021-07-11T16:34:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:34, 11 июля 2021
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