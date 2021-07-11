Власти Крыма предупредили о сильных ливнях и ветре в ближайшие часы на полуострове

Крым дважды за полмесяца пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту. 4 июля из берегов вышли три реки. Только в Бахчисарайском районе выпали две месячные нормы осадков. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы.
2021-07-11T16:34:07+03:00
2021-07-11T16:34:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869348-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:34, 11 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интересно, как распорядится Кремль нефтедолларовым дождём С точки зрения цен на нефть и газ, 2021 год оказался на редкость благоприятным для России. На фоне возросшего спроса на газ в Европе и роста цен, России удалось продвинуться в вопросе завершения строительства проекта «Северный поток-2»...