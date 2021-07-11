Под колесами электрички Москва-Сергиев Посад в Подмосковье погиб 15-летний подросток

Как рассказала ТАСС представитель СК на транспорте Елена Марковская, он переезжал пути на детском кроссовом мотоцикле. По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, ранее погибший участвовал в шоу «Голос. Дети». Возбуждено уголовное дело.