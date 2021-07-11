Под колесами электрички Москва-Сергиев Посад в Подмосковье погиб 15-летний подросток

Как рассказала ТАСС представитель СК на транспорте Елена Марковская, он переезжал пути на детском кроссовом мотоцикле. По сведениям источника агентства в правоохранительных органах, ранее погибший участвовал в шоу «Голос. Дети». Возбуждено уголовное дело.
2021-07-11T16:31:49+03:00
2021-07-11T16:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 11 июля 2021
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