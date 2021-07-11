Советский и российский художник Олег Целков умер во Франции

Он проживал за рубежом с конца 70-х годов прошлого века. Его работы находятся в крупнейших музеях и частных коллекциях разных стран.

Из жизни Олег Целков ушел читая своей жене, с которой прожил более полувека, стихи Маяковского и свои собственные, рассказала дочь художника агентству ТАСС. Причина смерти неизвестна. Несколько недель назад Целков потерял зрение. Его считают одним из самых ярких представителей круга неофициальных советских художников. Авангардистом-шестидесятником. Олег Николаевич прошёл путь от подпольных выставок в Советском союзе до всемирной известности. Именно он придумал типаж с массивными обобщёнными формами, глазами-щёлочками и овальным ртом. Его художник называл просто — морда. Этих персонажей часто окружали бытовые предметы: нож, пистолет, лопата, карты, книги и другие. Целков говорил, что его картины против диктатуры и о том, что он не мог представить свой диалог с советской властью. Цитата «С коммунистами говорить было не о чем». В конце 70-х художник вместе с семьей эмигрировал в Париж, позже на вопрос, что бы с ним стало если бы остался в стране отвечал: погиб бы. Олег Целков с тех пор редко приезжал на родину для того чтобы показать новые работы. Его картины выставлены в крупнейших музеях России, Нидерландов, США и ряде других стран.

Олег Целков не дожил несколько дней до 87-летия. Художника похоронят в Шампани. Отпевание по предварительным данным пройдёт в Париже.