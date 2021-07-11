Видеоблогер из Кемерова стал фигурантом уголовного дела из-за ролика о возвращении Алексея Навального

Об этом порталу ОВД-Инфо рассказала мама подозреваемого Михаила Алферова. По ее словам, 5 июля четверо человек в масках задержали его на автобусной остановке и отвезли в Следственный комитет, затем провели обыск и допрос без адвоката. Суд назначил домашний арест.