Видеоблогер из Кемерова стал фигурантом уголовного дела из-за ролика о возвращении Алексея Навального

Об этом порталу ОВД-Инфо рассказала мама подозреваемого Михаила Алферова. По ее словам, 5 июля четверо человек в масках задержали его на автобусной остановке и отвезли в Следственный комитет, затем провели обыск и допрос без адвоката. Суд назначил домашний арест.
2021-07-11T16:02:57+03:00
2021-07-11T16:02:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:02, 11 июля 2021
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