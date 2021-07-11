В России, по подсчетам ТАСС, впервые зафиксировали свыше пяти тысяч смертей от коронавируса за неделю

Это новый максимум. Предыдущий был зарегистрирован по итогам прошлой недели. В целом по России зафиксировали 749 смертей за сутки – вчера было 752, что стало максимальным значением за всю пандемию. В Москве скончались за сутки 110 пациентов, накануне было 108 летальных исходов, сообщили в оперативном штабе.

При этом уровень заболеваемости в столице стал снижаться. Это отметил мэр Сергей Собянин. Сергей Собянин добавил, что в Москве продлили меры поддержки малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания.