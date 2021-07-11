МЧС Крыма предупреждают об усилении ветра в ближайшие часы до 25 м/с, а также о сильных ливнях

Полуостров уже дважды за полмесяца пострадал от наводнений. Выходили реки из берегов и в другом курортном регионе – в Краснодарском крае, а сегодня местные спасатели предупреждают о риске природных пожаров из-за жары. Воздух сегодня и завтра должен прогреться до 39 градусов.