Компания Virgin Galactic сообщила о том, что полёт в космос её основателя Ричарда Брэнсона отложен на полтора часа

Это объясняют погодными условиями. Таким образом, трансляция запуска начнётся в 17:30 по Московскому времени. Брэнсон готовился к этому полёту 25 лет. 71— летний миллиардер вошёл в состав экипажа из 6 человек, который сегодня на специальном космоплане должен подняться на высоту около восьмидесяти километров. NASA это уже считает космосом, а вот международно-признанная граница атмосферы проходит на высоте 100км. Через 9 дней в космос отправится самый богатый человек в мире Джефф Безос, так же – на собственном корабле.
2021-07-11T15:35:09+03:00
2021-07-11T15:35:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 11 июля 2021
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