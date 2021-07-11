Компания Virgin Galactic сообщила о том, что полёт в космос её основателя Ричарда Брэнсона отложен на полтора часа

Это объясняют погодными условиями. Таким образом, трансляция запуска начнётся в 17:30 по Московскому времени. Брэнсон готовился к этому полёту 25 лет. 71— летний миллиардер вошёл в состав экипажа из 6 человек, который сегодня на специальном космоплане должен подняться на высоту около восьмидесяти километров. NASA это уже считает космосом, а вот международно-признанная граница атмосферы проходит на высоте 100км. Через 9 дней в космос отправится самый богатый человек в мире Джефф Безос, так же – на собственном корабле.