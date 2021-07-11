Центризбирком нашел недостатки в документах партий «Новые люди» и «Коммунисты России»

У первой партии их больше сотни, у второй четыре, передает Интерфакс. В ЦИКе отметили, что некоторые нарушения партии «Новые люди» устранить нельзя, к ним относятся неподписанные заявления о согласии баллотироваться и не предоставленные сведения о заграничном имуществе, супругах и детях кандидатов. Представители партии «Коммунисты России» в некоторых случаях не оставили подписи кандидатов.