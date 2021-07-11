Центризбирком нашел недостатки в документах партий «Новые люди» и «Коммунисты России»

У первой партии их больше сотни, у второй четыре, передает Интерфакс. В ЦИКе отметили, что некоторые нарушения партии «Новые люди» устранить нельзя, к ним относятся неподписанные заявления о согласии баллотироваться и не предоставленные сведения о заграничном имуществе, супругах и детях кандидатов. Представители партии «Коммунисты России» в некоторых случаях не оставили подписи кандидатов.
2021-07-11T15:33:57+03:00
2021-07-11T15:33:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 11 июля 2021
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