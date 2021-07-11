В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы принимают меры из-за ситуации с большими очередями

Какие именно — в ведомстве не уточнили, передает ТАСС. В то же время в компании «Аэрофлот» уверяют, что время ожидания на регистрацию не превышает обычное. Агентство РИА Новости опубликовало видео, на котором в Шереметьево видны толпы людей в залах вылета и прилета. Представитель аэропорта объяснил это необходимостью проверять наличие справок об отрицательных ПЦР тестах, а также бумажных анкет с данными для санитарного контроля.