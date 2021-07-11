В Росавиации заявили, что аэропорты Москвы принимают меры из-за ситуации с большими очередями

Какие именно — в ведомстве не уточнили, передает ТАСС. В то же время в компании «Аэрофлот» уверяют, что время ожидания на регистрацию не превышает обычное. Агентство РИА Новости опубликовало видео, на котором в Шереметьево видны толпы людей в залах вылета и прилета. Представитель аэропорта объяснил это необходимостью проверять наличие справок об отрицательных ПЦР тестах, а также бумажных анкет с данными для санитарного контроля.
2021-07-11T15:32:39+03:00
2021-07-11T15:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 11 июля 2021
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