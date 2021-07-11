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15:05, 11 июля 2021

Экологи сообщили о загрязнении почти полутора тысячи километров рек Сибири из-за добычи россыпного золота

На Дальнем Востоке ситуация ещё хуже, выяснила газета РБК.
Тревогу забили во Всемирном фонде дикой природы. Экологи в мае-июне обнаружили 30 фактов загрязнений рек после того как изучили спутниковые снимки территорий ряда регионов Сибири. Они пришли к выводу, что хуже всего ситуация из-за добычи россыпного золота в Красноярском крае, общая протяжённость загрязнения рек превышает 800 километров, пишет газета РБК. Далее идут Тува, Кемеровская область и Хакасия. На Дальнем Востоке по данным фонда загрязнено почти 3 тысячи километров рек — больше всего в Амурской области, Забайкалье и Хабаровском крае. На месте добычи россыпного золота по словам экологов остаётся груда перекопанного грунта, вода загрязняется частицами глины и песка, в реку может попадать и цианид, его используют для промывки мелкого золота. Ужасающим назвал увиденное эксперт Всемирного фонда дикой природы Александр Колотов. Он отметил, что мониторинг рек показывает лишь часть картины, поскольку не охватывает территории интенсивной добычи россыпного золота.

Во Всемирном фонде дикой природы также обеспокоены тем, что сброс глины и песка в реки приводит к гибели животных и может стать причиной экологических конфликтов.


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