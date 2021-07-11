В Петербурге прошла акция велосипедистов у здания городской администрации

Петербургские велосипедисты легли на асфальт у Смольного Они требуют у чиновников развивать велосипедную инфраструктуру и понизить разрешённую скорость для автомобилей.Около двух десятков велосипедистов легли на дорогу возле своих велосипедов перед проходом к зданию администрации Петербурга, чтобы показать, что человек на велосипеде — это самый беззащитный участник дорожного движения. По словам организаторов акции, только за последний месяц на дорогах Петербурга и Ленинградской области под колёсами автомобилей погибли три велосипедиста, один из них — друг активистов, 23-летний Эдуард Шалухов. Его сбили две недели назад. В петиции, которую активисты запустили на портале Change.org, авторы требуют показательно наказать водителя, который стал участником этого ДТП. Кроме того, организаторы просят пересмотреть ответственность для виновников гибели велосипедистов, снизить максимальную разрешенную скорость в городе до 40 км/ч и ускорить развитие велосипедной инфраструктуры Петербурга.

По официальным данным за первую половину этого года в России в результате ДТП пострадали почти пятьсот велосипедистов, из них 37 погибли.