В Тбилиси найден мертвым оператор телеканала Пирвели Александр Лашкарава

Лашкараву недавно выписали из больницы, куда он попал после того, как его избили неизвестные, напавшие на парад сторонников ЛГБТ. В ходе столкновения пострадали около 50 журналистов. Телеканал Дождь сообщает о том, что съемочную группу канала атаковали в офисе общественного движения Позор. Журналистку не тронули, хотя она испытала сильнейший стресс, а вот Лашкарава получил многочисленные травмы. Помимо сотрясения мозга, ему сломали лицевую кость, а один глаз перестал видеть из-за гематомы. В госпитале ему сделали операцию и отправили домой, где мать обнаружила его тело. Пока о причинах смерти не сообщается. В знак протеста одна из оппозиционных депутатов вылила на двери офиса администрации правительства Грузии красную краску.

После столкновений в центре Тбилиси организация Тбилиси прайд отказалась от проведения гей-парада.