Во Франции умер российский и советский художник Олег Целков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его родственников и друзей. Он всего несколько дней не дожил до своего дня рождения, когда ему исполнилось бы 87. По словам его дочери причина смерти пока неизвестна, но несколько недель назад он потерял зрение, и это стало для него тяжелым ударом. Предполагается, что отпевание пройдет в Париже, а похоронен Олег Целков будет в Шампани. Художник иммигрировал во Францию в конце 70-х. Олега Целкова называют одним из самых известных русских художников-нонконформистов.

