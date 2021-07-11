Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в аэропорту Шереметьево

Один из пассажиров рейса Москва – Анталия открыл аварийный выход, пока самолет ждал вылета. Судя по сообщению ведомства, он не был задержан, поскольку там отметили, что все пассажиры вылетели в пункт назначения резервным самолетом. По информации телеканала «360» пассажир открыл аварийный люк из за долгого ожидания в душном салоне, в котором не работали кондиционеры. Тем временем авиакомпания «Россия» заявила, что подаст на него в суд, чтобы взыскать понесённые убытки.