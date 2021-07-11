В Болгарии к 11 часам явка на парламентских выборах составила меньше 12%

Об этом сообщили в ЦИКе. Как отмечает немецкая медиакомпания «Дойче Велле», выборы могут привести к смене власти после почти 12-летнего правления Бойко Борисова, который ушел в отставку в мае. Протестное движение намерено отдать экс-премьера под суд за коррупцию и злоупотребления.