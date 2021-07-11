Президент португальского футбольного клуба «Бенфика» отправлен под домашний арест

Как передает агентство Associated Press, 72-летний Луиш Филипе Виейра обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от налогов. Сам он вину отрицает. Суд назначил залог в 3,5 миллиона долларов.
2021-07-11T14:34:35+03:00
2021-07-11T14:34:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869290-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:34, 11 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интересно, как распорядится Кремль нефтедолларовым дождём С точки зрения цен на нефть и газ, 2021 год оказался на редкость благоприятным для России. На фоне возросшего спроса на газ в Европе и роста цен, России удалось продвинуться в вопросе завершения строительства проекта «Северный поток-2»...