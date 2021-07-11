В Петербурге, как пишут местные СМИ, сегодня умер от коронавируса художник-авангардист Борис Кошехолов

Ему было 79 лет. В 1977 он основал творческую группу «Летопись», объединяющую несколько художников-нонконформистов. Его работы представлены в Русском музее и в ряде иностранных музеях.
2021-07-11T14:32:58+03:00
2021-07-11T14:37:02+03:00
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14:32, 11 июля 2021
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