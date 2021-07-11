Вакцина «КовиВак» вызывает больше доверия у россиян благодаря репутации разработчика – вирусолог

Вакцина «КовиВак» вызывает больше доверия у россиян благодаря репутации разработчика. Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» вирусолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

«Вакцину «КовиВак» разрабатывал центр имени академика Чумакова, этот центр был основан, когда потребовалось срочно разработать и запустить производство вакцины против полиомиелита, и успешно с этой задачей справился. У этого центра традиционно очень высокая репутация, он производит вакцины не только для России, но и на экспорт для целого ряда других стран. Его производственные мощности аттестованы не только российскими органами, но и международными организациями здравоохранения. Эта репутация, по всей видимости, и привлекает людей к вакцине, которую разработал и производит этот центр. Хотя по уровню доказанности в научном мире эта вакцина пока что уступает вакцине «Спутник», — сказал он.

Вирусолог отметил, что упомянутые вакцины против коронавируса имеют в своей основе принципиальные различия.

«Вакцина «КовиВак» – это вакцина традиционного типа, основанная на том, что сначала нарабатывается инфекционный агент, его очищают и инактивируют химическим или физическим методом. <...> «Спутник V» — это вакцина нового типа, так называемая векторная вакцина, когда ген основного белка оболочки вируса вставляют в геном какого-то безвредного вируса. Он способен в организме человека нарабатывать этот целевой основной антигенный белок коронавируса, который называется S-белок. В этом состоит разница вакцин», — заключил он.

Накануне в пунктах вакцинации Москвы выстроились очереди на прививку препаратом «КовиВак». По информации СМИ, им привилось 12 тысяч человек, в тот же день вакцина закончилась. Как сообщается на сайте мэрии Москвы, ожидается новая поставка препарата от Минздрава России. Замгендиректора по проектной деятельности и инновациям центра имени Чумакова К.Чернов ранее заявил «Эху Москвы», что планируется расширение производства «КовиВак».