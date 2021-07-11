В Шереметьево второй день подряд задерживают рейсы

В его терминалах стоят длинные людные очереди.

С полудня сразу четыре рейса были отложены на разные сроки от сорока минут до полутора часов. Это касается как международных перелётов, то есть в Таджикистан, Турцию и Сербию, так и внутренних, позже запланированного времени сейчас вылетает самолёт в Геленджик.

Тем временем видео, на котором запечатлён переполненных от людей зал Шереметьево, опубликовало интернет-издание Baza. Оно отмечает, что очередь тянется вдоль всего аэропорта, и появилась она из-за того, что у всех пришедших проверяют справки о прохождении ПЦТ-тестирования на коронавирус. Из-за большого наплыва пассажиров, в терминале открыли дополнительные стойки регистрации, но, как уточняет издание, это не помогает.

Также минувшей ночью у взлётной полосы Шереметьево один из пассажиров рейса в Анталью открыл аварийный люк, из-за чего сработал аварийный надувной трап. Как сообщает телеканал «360», люди на борту около двух часов ждали вылета, а кондиционер не работал. Самолёт стоял из-за проблем с оборудованием. Мужчина, как рассказывают очевидцы, открыл дверь, потому что не мог выдержать жары. Теперь авиакомпания «Россия» намерена подать на этого человека в суд. Она утверждает, что на момент открытия двери задержка вылета рейса составляла не более 20 минут.

Сколько всего рейсов было задержано – не известно. Только за вчерашний день столичные аэропорты отменили и задержали более сорока вылетов.