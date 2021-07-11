В российском МИДе обвинили Францию в дискриминационных высказываниях о российских и китайских вакцинах

Официальный представитель ведомства Мария Захарова утверждает, что подобные заявления возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации.

Возмущения МИДа вызвали слова госсекретаря французского министерства иностранных дел Клемана Бона. Ранее он выразил сожаление, что Греция допускает на свою территорию туристов, привитых вакцинами, которые не одобрены в ЕС.



Агентство Bloomberg недавно заметило, что Греция, которая активно принимает туристов, в отличие от других государств ЕС, стала страной суперъяхт. Их там теперь в несколько раз больше, чем в Монако.