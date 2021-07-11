В Грузии облили красной краской здание правительства страны из-за смерти избитого телеоператора

Это сделала оппозиционный политик Елена Хоштария и транслировала происходящее в соцсетях. Умер оператор канала «ТВ Пирвели», который был избит, когда освещал 5 июля выступления против проведения в Тбилиси гей-парада. Тогда пострадали около 50 журналистов.