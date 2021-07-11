Авиакомпания «Россия» заявила, что подаст в суд на пассажира, который в аэропорту открыл дверь самолета

Перевозчик намерен взыскать убытки. Их сумма складывается из задержки вылета в 4 часа, замены самолета и аварийного трапа, передает ТАСС. Инцидент произошел в московском аэропорту «Шереметьево» в половине третьего ночи. Рейс был в турецкую Анталью. Как поясняет телекомпания 360, пассажир открыл люк аварийного выхода из-за духоты в салоне, потому что люди в нем ждали вылета целый час. В авиакомпании утверждают, что задержка была на 20 минут.

