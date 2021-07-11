Финальный матч Евро-2020 состоится сегодня

В 22 часа по московскому времени начнется матч между командами Англии и Италии.

Защитник и капитан итальянской сборной Джорджо Кьеллини сказал, что обе команды должны быть спокойны перед таким важным матчем.

Такие матчи, как этот, могут никогда не повториться в карьере, и даже до полуфинала наш тренер пытался смягчить ситуацию, чтобы снять с нас давление, ведь возникает много напряжения, когда вы участвуете в таких играх. Мы прекрасно понимаем важность, нет необходимости на это указывать. Но мы должны пытаться контролировать этот вихрь эмоций, который окружает команды, выходящие в финал. Это относится и к нам, и к Англии, это нормальное явление.

Кьеллини добавил, что итальянцы выложатся на максимум, чтобы выиграть, и команда должна быть безупречной до мельчайших деталей.