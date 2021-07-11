Считанные часы остаются до полёта в космос британского предпринимателя Ричарда Брэнсона

Он станет первым миллиардером в истории, который сделает это раньше самого богатого человека в мире Джеффа Безоса.

Полёт Ричард Брэнсон совершит несмотря на возраст: основатель компании Virgin Galactic через неделю отпразднует 71-летие. Полёт пройдёт на туристическом ракетоплане Unity, созданном компанией Брэнсона. Старт из космопорта в пустыне штата Нью-Мексико, он намечен на 4 часа дня. Брэнсон – миллиардер, бизнесмен и энтузиаст авиации — станет одним из пассажиров. Вместе с ним полетит его несколько коллег. На 15-тикилометровую высоту космический корабль доставит самолет-носитель, после чего Unity отцепится и запустит свой двигатель. Ему предстоит разогнаться до сверхзвуковых скоростей и подняться до высоты 80 километров над Землёй — границы, которую в США считают началом космоса. Участники полета проведут несколько минут в состоянии невесомости. Полёт займет около двух часов, его покажут в соцсетях. Брэнсон по его словам к нему готовился 25 лет. Он стартует на 9 дней раньше основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Самый богатый человек планеты полетит в космос на корабле своей компании Blue Origin. До последнего времени считалось, что именно Безос первым отправится на околоземную орбиту, но Брэнсон его опередил. При этом в компании Безоса отказались признать полёт конкурента космическим, отметив, что он пройдет ниже общепризнанной высоты в сто километров, с которой космос начинается.

Предполагается, что в начале следующего года компания Брэнсона начнет возить туристов за деньги. Virgin Galactic сообщила, что 600 человек купили билеты на суборбитальные полеты, заплатив за них в общей сложности почти 80 миллионов долларов.