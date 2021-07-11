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13:05, 11 июля 2021

Количество умерших от коронавируса, впервые за всю пандемию превысила 5 тыс человек за неделю

Смертность по этим подсчётам растёт уже почти месяц.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции по стране умерли 749 человек. Таким образом, общее количество жертв за неделю, указанных в сводках оперативного штаба, составило 5077. Этот показатель в России никогда не был настолько высоким. Его максимум, как отмечает агентство ТАСС, обновился и на прошлой неделе. Тогда он составлял 4643 человек.
В свою очередь количество заболевших в России третий день подряд превышает двадцать пять тысяч. Темпы распространения заболевания остаются высокими, хотя в Москве штаб отчитывается о снижении заболеваемости. За день в столице выявили 5410 новых случаев, и это примерно на две тысячи меньше, чем регистрировали, например, в первых числах июля.
Также максимальное количество заразившихся выявили в туристических регионах. В течение почти всей недели в Краснодарском крае и Крыму каждое утро добавляли по несколько человек в статистику выявленных случаев. Сегодня в сводках указано 220 и 368 человек соответственно.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт с середины июня. Российские власти объясняют этот тем, что в страну попал новый индийский штамм covid-19, который исследователи назвали «Дельта».


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