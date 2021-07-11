Центр Чумакова планирует расширять объемы производства востребованной вакцины «КовиВак» из-за ее дефицита

Очередную партию вакцины «КовиВак» в Москве использовали за день. В парках выстроились очереди, как в былые времена за дефицитными товарами. Люди стояли по несколько часов, рассказала нашему корреспонденту жительница столицы Элла, которая также ждала очереди на прививку

Пленка

При этом привиться другой вакциной, «Спутником», в Москве гораздо проще, но он не так востребован.



Сергей Нетесов добавил, что людей привлекает репутация института имени Чумакова, который занимается производством КовиВака. На различных форумах в интернете люди отдают предпочтение вакцине, произведенной традиционным способом. Между тем, данных по Спутнику заметно больше, отметил в эфире РБК зав лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов.