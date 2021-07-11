В курортных регионах России зафиксирован максимальный за всю пандемию прирост заболевших коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявили 220 новых инфицированных, сообщили в оперативном штабе. Прежний максимум был накануне. В Крыму за сутки обнаружено 368 заразившихся человек, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу региона Сергея Аксенова. До этого максимальный прирост был зафиксирован в январе.

