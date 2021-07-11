Президент Молдавии Майя Санду заявила, что получила сигналы о попытках скомпрометировать парламентские выборы

Она призвала всех, кто отвечает за их проведение, хорошо делать свою работу. В противном случае их ждет санкции, подчеркнула президент. Санду добавила, что проголосовала за честный парламент и избавление страны от воров. Тем временем, в ЦИКе сказали, что серьезный нарушений нет. Проевропейская Партия действий и солидарности, которая поддерживает президента, рассчитывает на победу. Ее главным оппонентом считается блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими лидерами страны Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.
2021-07-11T12:33:35+03:00
2021-07-11T12:33:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:33, 11 июля 2021
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