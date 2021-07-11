Президент Молдавии Майя Санду заявила, что получила сигналы о попытках скомпрометировать парламентские выборы

Она призвала всех, кто отвечает за их проведение, хорошо делать свою работу. В противном случае их ждет санкции, подчеркнула президент. Санду добавила, что проголосовала за честный парламент и избавление страны от воров. Тем временем, в ЦИКе сказали, что серьезный нарушений нет. Проевропейская Партия действий и солидарности, которая поддерживает президента, рассчитывает на победу. Ее главным оппонентом считается блок коммунистов и социалистов во главе с бывшими лидерами страны Владимиром Ворониным и Игорем Додоном.