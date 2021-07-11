Беньямин Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьер-министра Израиля

Как пишут местные СМИ, политик вместе с семьей уехал накануне вечером. Его сопровождали грузовики с вещами. В Израиле в июне утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. Решение депутатов Кнессета положило конец «эпохе Нетаньяху», который был у власти более 12 лет.