Беньямин Нетаньяху спустя месяц после отставки покинул резиденцию премьер-министра Израиля

Как пишут местные СМИ, политик вместе с семьей уехал накануне вечером. Его сопровождали грузовики с вещами. В Израиле в июне утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. Решение депутатов Кнессета положило конец «эпохе Нетаньяху», который был у власти более 12 лет.
2021-07-11T12:33:01+03:00
2021-07-11T12:33:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2869222-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:33, 11 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Интересно, как распорядится Кремль нефтедолларовым дождём С точки зрения цен на нефть и газ, 2021 год оказался на редкость благоприятным для России. На фоне возросшего спроса на газ в Европе и роста цен, России удалось продвинуться в вопросе завершения строительства проекта «Северный поток-2»...