Центр Чумакова планирует расширять объемы производства вакцины «КовиВак»

Центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова планирует расширять объемы производства вакцины «КовиВак». Об этом сообщил радиостанции «Эхо Москвы» заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям центра имени Чумакова Константин Чернов.

«Препарат произведен сейчас в объеме всего лишь один миллион доз пока на опытно-промышленной площадке, которой мы располагаем, на всю страну. Планируем повышать [объемы], мы будем устанавливать оборудование новое, будем расширять производство», — сказал он.

Накануне в пунктах вакцинации Москвы выстроились очереди на прививку препаратом «КовиВак». По информации СМИ, им привилось 12 тысяч человек, в тот же день вакцина закончилась. Как сообщается на сайте мэрии Москвы, ожидается новая поставка препарата от Минздрава России.