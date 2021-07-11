Ирландский боец Коннор МакГрегор не смог закончить бой против американца Дастина Порье

Британец сломал ногу в конце первого раунда.

Это был третий поединок Порье и МакГрегора, который проходил в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата в Лас-Вегасе. Первый бой 7 лет назад закончился победой британца, но в январе этого года Порье взял реванш, нокуатировав его во втором раунде. Кстати, он стал первым кому удалось свалить МакГрегора. На этот раз американец справился даже быстрее. Впрочем, МакГрегору откровенно не повезло. Он неловко оступился и вывернул ногу, после чего с трудом выстоял до конца раунда. В перерыве бой пришлось остановить, а победа досталась Порье техническим нокаутом по решению врача. Ирландцу тем более обидно, поскольку накануне он говорил, что находится в лучше форме в жизни и по традиции осыпал соперника оскорблениями и угрозами, обещая убить его прямо в октагоне.

Дастин Порье стал обязательным претендентом на титул, которым владеет бразилец Чарльз Оливейра.