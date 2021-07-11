2021-07-11T12:05:58+03:00 2021-07-11T12:16:51+03:00 https://echo.msk.ru/news/2869208-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В ожидании матчей гости могут посмотреть на Дворцовой площади шоу «Мосты времени» с сюжетами о лучших моментах из истории чемпионата Европы. Заполняемость зоны ограничили до 3 тыс. человек. Напомню, ранее руководство Эрмитажа критиковал, как Организовали работу этой фанзоны. В заявлении на официальном сайте музея отмечалось, что, цитирую, «возведение на Дворцовой площади «лагеря» для просмотра футбольных матчей является выполнением требований УЕФА, но не соответствует традициям Санкт-Петербурга и его эстетическому духу». Конец цитаты. Отмечу, До конца чемпионата для болельщиков также продолжают работу фан-зона на Конюшенной площади и площадка в спорткомплексе «Юбилейный». При этом в городе регистрируют несколько сотен заболевших в день, и растёт количество выздоровевших, но при этом заняты порядка 10 тысяч коек. Когда журналисты обратили на это внимание, количестве выздоровевших неожиданно упало с почти 4 тысяч до 52 человек . Также издание Фонтанка. ру сообщало, что петерьургскийи4рематорийине 3спевант сжигать покойник. Сильный никакие комментировал эту информацию. Болельщики увидят финал чемпионата Европы по футболу.

Завтра в Петербурге вступят в силу новые коронавирусные ограничения.